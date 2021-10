NBA, Westbrook omaggia Gasol: "Adoravo come giocava"

Russell Westbrook, da qualche mese giocatore dei Los Angeles Lakers ha voluto dedicare qualche pensiero allo spagnolo Pau Gasol che nelle ultime ore ha infatti annunciato il ritiro dal baskey giocato.

“Poche persone lo sanno – ha spiegato – ma crescendo il mio giocatore preferito è stato Pau, prima di Kobe. Adoravo come giocava. Era un lungo, lo so, ma sapeva tirare, passarla, sapeva segnare”.

E poi: “Mi piaceva il modo in cui giocava nonostante la sua stazza. È qualcuno a cui ho sempre guardato con attenzione e anche se non direi che ‘mi sono ispirato a lui’, ho comunque sempre apprezzato il modo in cui giocava, nella maniera migliore”.

