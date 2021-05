Nessuna frattura per Evenepoel: parte la missione Tokyo

Il Giro d’Italia di Remco Evenepoel, iniziato con grandi ambizioni, si è concluso con un amaro ritiro a poco meno di una settimana dall’arrivo a Milano.

Il talento belga della Deceuninck-Quick Step, che tornava all gare nove mesi dopo l’incidente del Giro di Lombardia 2020, ha palesato una condizione non adeguata per affrontare una corsa come il Giro, ma dopo aver sognato per una settimana salvo vivere poi giorni di cadute e grandi distacchi dai migliori, può tirare un sospiro di sollievo dopo i controlli effettuati presso l’ospedale di Herentals, che hanno escluso la presenza di fratture lungo.

La caduta subita lungo la discesa del Passo di San Valentino nella 17ª tappa non ha provocato gravi danni, così il classe 2000 dovrà solo osservare qualche giorno di riposo per poi programmare la seconda parte di stagione che vivrà sul doppio obiettivo di Tokyo 2021, dove Evenepoel sarà in gara nella prova a cronometro e in quella in linea.

