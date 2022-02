Nets, Durant verso il rientro dopo l’All Star Game

17-02-2022 16:23

Kevin Durant sta continuando a fare importanti passi in avanti ma il suo rientro, quasi certamente, slitterà a dopo l’All Star break.

A confermarlo è stato il coach di Brooklyn Steve Nash il quale, in maniera molto limpida e precisa, ha spiegato che il numero 7 dei Nets (out per una distorsione al ginocchio sinistro) riprenderà a giocare quando sarà pronto al 100%.

“Tornerà in campo dopo la pausa” ha sentenziato il capoallenatore canadese.

“Non vogliamo rischiare niente e forzare i tempi di recupero magari facendogli saltare altre 6/12 partite”.

