Nets fermati dal protocollo: rinviato il match contro Portland

22-12-2021 16:22

I contagi da Coronavirus non danno tregua allo sport nel periodo delle Feste e in particolare al campionato di basket più famoso al mondo.

La NBA ha infatti annunciato ufficialmente il rinvio della partita tra i Portland Trail Blazers e i Brooklyn Nets, che si sarebbe dovuta disputare nella notte italiana del 24 dicembre al Moda Center.

La decisione è stata assunta in seguito al fatto che la franchigia newyorkese non disponde del numero minimo di otto giocatori da inseerire a referto per disputare una partita. Sono infatti ben dieci i giocatori del roster di Steve Nash inseriti nel protocollo anti-Covid.

Si tratta della settima partita rinviata in NBA dal 14 dicembre, la terza che riguarda i Nets dopo quelle contro Denver Nuggets e Washington Wizards.

Cresce a questo punto l’allarme in vista della super sfida contro i Lakers in programma allo Staples Center per la notte di Natale.

OMNISPORT