Nets, Harden tranquillizza tutti sul suo futuro

20-10-2021 17:46

James Harden, una delle punte di dimante dei Nets, non ha esteso il suo contratto con il club di New York. Eppure non ci sarebbe nulla di cui temeere e ne ha parlato anche lui stesso.

“Onestamente, mi concentro solo sull’essere in salute, rimettere in forma il mio corpo e prepararmi per una grande stagione. Il contratto ed i soldi, arriveranno. Non ho intenzione di lasciare questa organizzazione, specialmente per la situazione che c’è qui. Mi sto solo concentrando sull’annata sportiva e sulla vittoria del titolo. Il contratto e tutto il resto verrà da solo.”

Estendendolo avrebbe gudagnato 161.1 milioni di dollari complessivi in 3 anni, ma in estate, attivando la sua opzione giocatore ne percepirebbe 47.4 milioni.

OMNISPORT