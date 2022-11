02-11-2022 13:37

La sua indisponibilità celava una corretta richiesta di riservatezza e discrezione sulle sue condizioni di salute. un silenzio deciso, consapevole che Manuel Neuer ha deciso di rompere con un video su Instagram quando gli interrogativi dei tifosi, dell’opinione pubblica lo hanno indotto a scegliere le parole giuste per raccontare il suo dramma.

Neuer svela in su Instagram di avere combattuto il cancro

Il portiere della nazionale tedesca e del Bayern Monaco (fresco di vittoria in Champions sull’Inter) ha rivelato la propria patologia in un video sui social che ha toccato profondamente, per quanto già affrontato dal giocatore e la sua esperienza da paziente oncologico che ha affrontato e vive questo presente con estrema lucidità:

“Mi sono già operato tre volte”, ha sottolineato l’estremo difensore che è fermo dallo scorso ottobre per un problema alla spalla. “Mi alleno sempre all’aperto – ha sottolineato nel breve filmato – e amo trascorrere il mio tempo libero nella natura. Per questo motivo non posso scendere a compromessi e non posso abbassare la guardia per quanto riguarda la protezione solare”.

I segnali della malattia e le tre operazioni

Nella passata stagione, Neuer si è mostrato più volte in campo con un cerotto sul volto: oggi l’estremo difensore può affermare che la malattia non ha avuto ripercussioni sulla sua disponibilità, che ha attribuito principalmente a problemi alla spalla, ed è stata debellata. Il giocatore del Bayern ha deciso di attivarsi pubblicamente e promuovere la prevenzione.

L’iniziativa di sensibilizzazione anti cancro di Neuer

Insieme alla tennista Angelique Kerber ha deciso di investire in una crema solare speciale. “Visto che ci alleniamo e giochiamo sempre all’aperto, e amando trascorrere anche il nostro tempo libero nella natura, è essenziale proteggerci dai raggi solari”, ha spiegato.

Una esperienza sofferta, purtroppo comune a diversi giocatori della Bundesliga che hanno dovuto affrontare il cancro: Marco Richter (Hertha Berlino), Timo Baumgartl (Union Berlino) e Sebastien Haller (Borussia Dortmund).

Dramma che in passato ha toccato anche protagonisti della serie A, come l’indimenticabile Andrea Fortunato (Juventus) e più di recente Francesco Acerbi che ha raccontato la sua lotta al tumore.

VIRGILIO SPORT