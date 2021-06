Neuer: "Con l'Inghilterra sarà più facile giocare"

La sofferta qualificazione della Germania agli ottavi degli Europei non preoccupa Manuel Neuer, che dopo la partita contro l’Ungheria ha espresso ottimismo: “Contro l’Inghilterra sarà una partita completamente diversa. Per noi è più facile giocare con squadre migliori. Abbiamo fiducia in noi stessi, anche dopo il 2-2 contro l’Ungheria. A Wembley daremo il meglio di noi”.

L’analisi della gara con i magiari: “E’ difficile giocare contro una squadra del genere, soprattutto quando sei in svantaggio. Hanno resistito molto bene contro il Portogallo e la Francia per lunghi tratti, si sono difesi bene”.

OMNISPORT | 24-06-2021 10:18