New York Football Club campioni MLS: prima volta nella storia

12-12-2021 13:00

Il titolo di Campioni MLS 2021 lo vince il New York Football Club, squadra che condivide i proprietari col Manchester City, battendo in finale i Portland al Providence Park, in Oregon. Dopo l’1-1 dei tempi regolamentari. Valentin Castellanos, miglior realizzatore del campionato aveva portato in vantaggio i newyorchesi al 41’, che poi erano stati recuperati da un gol di Felipe Mora a 7 secondi dalla fine dei 4’ minuti di recupero.

La gara si è dunque decisa ai rigori dopo i tempi supplementari. Ai penalty gli errori di Mora e Diego Valeri regalavano la coppa a New York, che falliva invece una sola volta dal dischetto con Alfredo Morales.

New York aveva terminato la Regular Season all’ottavo posto (Portland al 5°), eliminando nel turno preliminare Atlanta e sorprendendo poi i New England Revolution, testa di serie numero uno, reduce dal record di punti in Mls. In semifinale era poi andata a vincere in casa dei Philadelphia Union la Easter Conference.

