Next Gen ATP Finals, Fonseca fa meglio di Alcaraz: secondo vincitore più giovane di sempre dopo Sinner

Joao Fonseca batte Learner Tien e diventa il secondo giocatore più giovane di sempre a conquistare le Next Gen ATP Finals dopo Jannik Sinner, superando Carlos Alcaraz

Il classe 2006 Joao Fonseca conferma il risultato del match dei gironi contro Learner Tien e si aggiudica le Next Gen ATP Finals da imbattuto, diventando il terzo giocatore di sempre a riuscirci a soli 18 anni dopo Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, confermando tutto il suo talento, già messo in mostra in questo 2004.

Fonseca rimonta Tien e si aggiudica le Next Gen Finals

È stato un percorso netto quello che ha portato a trionfare alle Next Gen ATP Finals svoltesi a Gedda Joao Fonseca, vincitore di tutti i match disputati. In finale il brasiliano ha battuto per la seconda volta nel torneo lo statunitense Learner Tien (sconfitto 4-0 4-0 1-4 4-2 nei gironi) rimontando il primo set perso e trionfando con il risultato di 2-4 4-3 4-0 4-2.

Nonostante sul classe 2006 le aspettative siano già altissime, si tratta di un successo inaspettato alla vigilia del torneo essendo Fonseca il giocatore con il ranking più basso in tabellone (n°145, il più basso in assoluto per un vincitore delle Next Gen) e vista la presenza di un top-20 come Arthur Fils e di giocatori ormai in pianta stabile nel circuito maggiore come Alex Michelsen e Jakub Mensik.

Fonseca meglio di Alcaraz, ma il record di precocità rimane di Sinner

Questo successo permette a Fonseca di rientrare nel ristrettissimo club di giocatori capaci di imporsi alle Next Gen ATP Finals prima di compiere 19 anni. Gli altri a riuscirci sono stati Jannik Sinner nel 2019 e Carlos Alcaraz nel 2021, gli unici due partecipanti nella storia del torneo a diventare poi numeri uno del ranking. In realtà vincendo a 18 anni, 4 mesi e 1 giorno, il brasiliano ha affatto addirittura meglio dello spagnolo (18 anni, 6 mesi e 8 giorni), ma non dell’altoatesino, che ci riuscì a soli 18 anni, 2 mesi e 24 giorni. Va però specificato che quando Carlos e Jannik vinsero, al torneo potevano partecipare i giocatori under-21 e non under-20 come ora.

Il trionfo davanti a Nadal e il ricco assegno vinto da Fonseca

A seguire il torneo era presente anche il 22 volte campione slam e fresco di ritiro Rafael Nadal, che nei giorni scorsi aveva incontrato proprio Fonseca, emozionantissimo di aver conosciuto uno dei suoi idoli. Oltre alla soddisfazione di aver vinto davanti a una leggenda come Rafa, il brasiliano si è portato a casa un ricco montepremi in virtù del trionfo da imbattuto, che è valso a Fonseca un assegno da 526.480 dollari (circa 504.000 euro), più di quanto guadagnato da lui in carriera finora.