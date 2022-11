Next Gen Finals, Musetti: "Speriamo di chiudere con il botto"

07-11-2022 19:44

Dopo un ultimo mese in crescendo, adesso Lorenzo Musetti vuole finire la stagione nel migliore dei modi con la vittoria nelle Next Gen Finals in programma nei prossimi giorni all’Allianz Cloud di Milano. Il giovane tennista di Carrara ne ha parlato in un’intervista a Sky Sport: “Sono fiducioso che questo possa essere un bel finale di stagione, speriamo di chiudere con il botto”.

Ha appena perso ai quarti del Masters 1000 di Parigi-Bercy contro Novak Djokovic, ma vuole subito riscattarsi: “Resta la delusione per non essermi espresso al meglio, ma devo dare atto a un grande Nole. Rimane poi la gioia del primo quarto di finale in un Masters 1000, la mia prima vittoria contro uno dei primi cinque e le ottime sensazioni nelle quattro partite giocate”.

Nel suo girone Musetti affronterà Tseng, Draper e Stricker: “Mi aspetto una settimana piena di difficoltà. Ho un girone tosto, tutti i giocatori sono bravi”. Quindi, un bilancio sulla stagione 2022: “Tutto è partito dalla vittoria di Amburgo, mi ha fatto cambiare marcia. Poi il terzo turno agli US Open, la vittoria a Napoli e il best ranking. Tante cose una dietro l’altra che mi hanno fatto maturare”.