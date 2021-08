Neymar e l'accoglienza via social per Messi: "Back together"

L’arrivo di Lionel Messi a Parigi andrà a ricomporre una delle coppie d’attacco potenzialmente più forti su scala europea: dopo i quattro anni insieme a Barcellona, la ‘Pulce’ ritrova Neymar con il quale ha vinto e segnato a raffica quando entrambi vestivano il blaugrana.

Dalla prossima stagione, invece, vestiranno entrambi la casacca del PSG. L’attaccante brasiliano non ha di certo perso tempo e, quantomeno virtualmente, ha già accolto il nuovo compagno pubblicando una storia sul proprio profilo Instagram che li ritrae insieme e corredata dalle parole:

“Back together”.

Di nuovo insieme, dunque. Dopo aver scritto la storia recente del Barça, Messi e Neymar giocheranno l’uno al fianco all’altro anche nel salotto del Parc des Princes.

Cambiano le maglie, cambiano i numeri – in attesa di capire se O’Ney cederà il numero 10 al fuoriclasse albiceleste – ma non gli obiettivi. A Parigi è lecito sognare: Neymar, Messi e ovviamente Mbappé non vogliono porsi limiti.

Vincere tutto. Insieme.

OMNISPORT | 10-08-2021 15:58