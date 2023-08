Neymar in fuga dal PSG: il brasiliano ha chiesto la cessione, scoppia un altro caso dopo Mbappé

Non c'è pace per il PSG: dopo Mbappé, scoppia un altro tormentone per la squadra del presidente Al-Khelaifi con Neymar che ha chiesto la cessione entro questa sessione di mercato.

07-08-2023 18:42

Non c’è pace per il Paris Saint-Germain. Il tormentone Mbappè non è l’unico caso di questa estate torrida per la squadra del presidente Al-Khelaifi. A far discutere, adesso, è la clamorosa indiscrezione rilanciata da L’Equipe, il più prestigioso e autorevole dei quotidiani sportivi d’Oltralpe: anche Neymar sarebbe in fuga, al punto da aver chiesto ufficialmente la cessione alla dirigenza entro la fine di questa sessione di mercato.

L’Equipe: Neymar ha chiesto di essere ceduto

Secondo L’Equipe, infatti, il brasiliano ha comunicato alla dirigenza del Paris Saint-Germain di voler andar via. L’incontro coi vertici del club sarebbe avvenuto domenica. Neymar avrebbe informato la società di aver preso una decision definitiva, chiedendo ufficialmente la cessione. A chi, non è ancora chiaro. Nei giorni scorsi si era parlato di un possibile ritorno al Barcellona, circostanza smentita però seccamente da Xavi. Sullo sfondo, un possibile approdo milionario in Arabia Saudita o negli Stati Uniti. Meno probabili un pittoresco ritorno in Brasile o il trasferimento in una big della Premier League.

I numeri di Neymar a Parigi: 13 trofei e 118 gol

L’avventura di Neymar al PSG è iniziata nel 2017, quando il brasiliano lasciò proprio il Barcellona per trasferirsi a Parigi. All’epoca si trattava del trasferimento più costoso della storia del calcio. In Francia l’ex stella del Santos ha vinto cinque campionati, tre Coppe di Francia, due Coppe di Lega e tre Supercoppe, ma non è riuscito a conquistare l’agognata Champions: nel 2020 fu sconfitto in finale a Lisbona dal Bayern. Con la maglia del PSG ha giocato complessivamente 173 partite, mettendo a segno 118 gol.

Polveriera PSG: i casi Mbappé e Luis Enrique

La richiesta di cessione da parte di Neymar è solo l’ultima spina nel fianco di Al-Khelaifi. Ancor prima dell’inizio del mercato, infatti, è cominciata la telenovela legata a Mbappè, che ha comunicato via mail l’intenzione di non esercitare l’opzione per il rinnovo automatico del contratto col Paris Saint-Germain, in scadenza nel 2024. Per molti, una manovra per affrettare il trasferimento al Real Madrid. Negli ultimi giorni, sulla scorta dei risultati poco brillanti in amichevole, sono rimbalzati rumors sul possibile, clamoroso divorzio-lampo dal tecnico Luis Enrique. E ora è scoppiata un’altra grana: Neymar.