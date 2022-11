Neymar,Messi e Pogba saranno nel nuovo Call of Duty Warzone

11-11-2022 19:03

Activision ha annunciato un nuovo evento per Call of Duty che porterà Neymar,Messi e Pogba all’interno di Modern Warfare II e Warzone 2.0.

Tutto sull’evento che coinvolgerà i calciatori

L’evento Modern Warfare FC, come viene chiamato, inizierà alla fine di questo mese come parte della Stagione 1. Tre giocatori, Neymar Jr, Paul Pogba e Lionel Messi, arriveranno nello shop in game come operatori giocabili. Il primo sarà Neymar Jr. che approderà nel famosissimo gioco di casa Activision il 21 novembre, seguito da Pogba il 25 novembre, per chiudere in bellezza con il fuoriclasse argentino Lionel Messi il 29 novembre. Activision non ha annunciato i prezzi per questi nuovi operatori. L’evento Modern Warfare FC includerà anche una modalità “CODBall” a tempo limitato e un minigioco “Sostieni la tua squadra Pick’em”, e maggiori dettagli saranno annunciati in seguito.

Record assoluto

Nel frattempo, il nuovo Call Of Duty C Modern Warfare 2 sta letteralmente distruggendo ogni record. In soli 10 giorni infatti, è stato superato il milione di dollari d’incassi. non è più un segreto che l’ultimo capitolo della serie Activision sia un successo notevole. Ad evidenziare ulteriormente gli ottimi risultati del titolo ci pensa il confronto con il numero di copie vendute da Vanguard.

Sulle pagine di GamesIndustry.biz sono infatti apparse le classifiche dei videogiochi più venduti in Europa nel corso delle ultime settimane. Call of Duty Modern Warfare 2 domina incontrastata, nonostante alcuni titoli come FIFA e GTA. Il videogames come detto in precedenza, è in procinto di superare anche le vendite complessive di COD Vanguard.

Di seguito la classifica completa dei videogames più venduti in Europa ad ottobre 2022: