Neymar si coccola Messi: “Ora si sente a casa”

17-09-2022 23:21

In un’intervista a Dazn e poi riportata da Marca, l’attaccante del PSG Neymar ha detto la sua su Lionel Messi e ha rivelato i suoi hobby oltre il campo da calcio. “Leo è un mio grande amico ed ha affrontato un cambiamento importante, ha vissuto a Barcellona con la sua famiglia per tanti anni, approdare a Parigi non è stato facile ma sono sicuro che ora si senta a casa e che si stia divertendo”.

“Oltre il campo non seguo il calcio – afferma O’Ney – non sono mai stato una persona che dopo aver giocato si concentrava ancora sul pallone, talvolta i miei amici vogliono vedere la partita, ma io spingo sempre per fare altro, per vedere un film”.