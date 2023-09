NFL, al via la corsa al SuperBowl: i Jets di Rodgers vanno a caccia di Mahomes e dei Chiefs

Al via il campionato di football americano con la sfida tra i campioni uscenti dei Kansas City Chiefs contro i Detroit Lions. Grande attesa per i Jets guidata da Aaron Rodgers ma attenzione anche a Philadelphia Eagles e San Francisco 49ers

Tutto pronto per il kickoff della stagione 2023-2024 della NFL: si riaccendono le luci sul campionato di football negli Stati Uniti con il calcio d’inizio che sarà dato nel match tra i campioni uscenti dei Kansas City Chiefs e i Detroit Lions. Patrick Mahomes e la sua squadra sono da sempre i grandi favoriti ma la caccia al SuperBowl sta per cominciare e le pretendenti sono tantissime e affamate.

AFC South: Chiefs e Mahomes ancora i favoriti

La presenza dei campioni uscenti dei Kansas City Chiefs nell’American Football Conference è già garanzia di attenzione e curiosità. Mahomes è già nei discorsi da “Goat” e finché c’è lui in campo la squadra di Andy Reid deve essere considerata come la favorita. Ma le difficoltà ci sono e sono tante a cominciare dalla Division di appartenenza. I Chargers puntano a lasciarsi alle spalle i drammi delle scorse stagioni e fanno affidamento sul talento di Justin Herbert. I Broncos invece si sono affidati alla cura Sean Payton per provare a dimenticare una stagione da incubo di Russell Wilson, su cui hanno investito parte del loro futuro.

AFC East: Aaron Rodgers e i Jets conto Bills e Dolphins

Alla partenza della stagione però le luci saranno accese soprattutto sull’AFC East: per una volta i New England Patriots giocheranno il ruolo degli “underdog”. Dopo essere arrivati a sfiorare l’accesso al SuperBowl per due anni di fila i Buffalo Bills di Josh Allen ci vogliono riprovare ma si scontreranno contro le ambizioni della squadra più chiacchierata della stagione: i New York Jets. La squadra della Grande Mela ha fatto “all in” puntando sugli ultimi anni di carriera di Aaron Rodgers e su una squadra ricca di talento. Senza dimenticare la voglia di emergere dei Miami Dolphins: Tua Tagovailoa spera in una stagione senza infortuni e lo “scienziato pazzo” Mike McDaniel ha dimostrato di essere un allenatore in grado di fare la differenza.

AFC North: i Bengals si affidano a Joe “Cool”

Nell’AFC North invece la squadra da battere saranno i Cincinnati Bengals: la guida è affidata a Joe “Cool” Barrow, il giocatore che ha maggiormente insidiato la dinastia Chiefs, e in Division avranno come avversari principali i soliti Baltimore Ravens. Curiosità anche per vedere i Cleveland Brown che avranno sin dall’inizio della stagione Deshaun Watson, che sembra essersi lasciato alle spalle i problemi giudiziari.

NFC North: i Lions ci provano ma occhio ai Vikings

Dopo anni ai margini della Lega, i Detroit Lions ora provano a fare sul serio. Difficile pensare che possano arrivare fino in fondo ma il gruppo di Dan Campbell nella scorsa stagione ha fatto un salto in avanti che ora deve confermare. Discorso diverso per Green Bay che entra in una fase di ricostruzione dopo l’addio di Rodgers. I Vikings da anni vanno a caccia di qualcosa di importante e sembrano intenzionati a riprovarci con le speranze sempre riposte su Kirk Cousins.

NFC East: gli Eagles sono la squadra da battere

Dopo aver raggiunto il Superbowl nella scorsa stagione, i Philadelphia Eagles ci riprovano sotto la guida di Jalen Hurts: in offseason le Aquile hanno lavorato benissimo, riuscendo a tenere intatta una difesa che nella scorsa stagione è stata devastante. I Dallas Cowboys vanno inserite nelle favorite per il loro status ma c’è più di un dubbio sulle reali possibilità di titolo.

Discorso a parte per i New York Giants che nella scorsa stagione a sorpresa sono riusciti ad arrivare ai playoff e ad arrivare al Divisional Round. Squadra totalmente affidata a Daniel Jones con tanto di ricco contratto ma qualche dubbio c’è. I Washington Commanders provano ad essere la sorpresa sperando di strappare un sorriso ai nuovi proprietari (tra cui figura anche Magic Johnson).

NFC South: Saints avanti ma sarà bagarre

Competizione apertissima nella NFC South: non c’è una vera favorita della Division. Nessuna delle 4 squadre presenti sembra poter essere una vera contender. I Saints ci provano ancora, forse più per quanto hanno investito in termini di cap negli ultimi anni più che per effettivo valore del roster. Buccaneers, Falcons e Panthers sembrano in fase di rebuilding ma si tratta di una division che può regalare delle sorprese e sicuramente grande equilibrio.

NFC West: San Francisco stavolta non vuole sbagliare

I San Francisco 49ers stavolta non vogliono sbagliare, nella NFC West sono loro i veri favoriti e lo sono anche all’interno di tutta la National Conference al pari degli Eagles. Risolta la questione QB con le chiavi della squadra affidata a Brock Purdy (con Sam Darnold nel ruolo di backup), i californiani si affidano ad una difesa stellare per provare ancora una volta la scalata. In fase di totale ricostruzione i Rams e gli Arizona Cardinals. Mentre i Seattle Seahawks avranno il ruolo di “disturbatori” con Geno Smith chiamato a confermarsi dopo una stagione super.

