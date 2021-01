NFL è storia: Thomas primo arbitro donna del Super Bowl

Il prossimo 7 febbraio, quando si terrà la finale del Super Bowl ad arbitrare per la prima volta nella storia ci sarà Sarah Thomas.

La 47enne del Missisipi ricoprirà il ruolo di down judge” nella squadra diretta da Carl Cheffers nella partita per antonomasia della NFL che non è solo un evento sportivo ma un evento mediatico.

La sua carriera come arbitro è iniziata nel 1996: da allora ha fatto un sacco di strada ed è oggi un personaggio sportivo stimato che è stato in grado di abbattere molti pregiudizi.

OMNISPORT | 20-01-2021 11:26