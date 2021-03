Secondo quanto riportato da ESPN, i Dallas Cowboys avrebbero trovato l’accordo con Prescott. Per il quarterback pronto un contratto quadriennale da ben 160 milioni di dollari complessivi (di cui 126 garantiti).

Una trattativa non semplice ma che, alla fine, è arrivata alla classica fumata bianca. Il 27enne Prescott è l’ultimo grande rinnovo in casa Cowboys. Dallas punta a diventare una contender per il Super Bowl.

OMNISPORT | 09-03-2021 07:30