NFL: sorridono Cardinals e Chiefs

Doppio appuntamento con la regular season NFL. Bel successo dei Cardinals che si impongono sui Cowboys per 38-10. Grande prova del RB di Arizona Drake: 164 yards di corsa (20) e ben due TD. Il record dei Cardinals è ora di 4-2.

Nel big match Chiefs-Bills, successo di Kansas City per 26-17. Per i Chiefs si tratta del quinto successo su sei gare di regular season. Solita super prestazione di Mahomes. Il QB di Kansas City ha lanciato per 225 yards (21/26) con due TD pass.

OMNISPORT | 20-10-2020 07:26