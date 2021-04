NHL: Colorado batte S.Louis e vede i play-off

Tante le gare di regular season NHL disputate nella notte. Preziosissima vittoria per Colorado che si impone per 4-2 (doppietta di Burakovsky) e conquista il pass per la post season. Bene anche Washington: 1-0 ai danni di New York agli shootout.

Detroit a valanga su Dallas (7-3, poker di gol di Vrana). Toronto ha la meglio nella delicata sfida con Winnipeg (5-3). Tampa Bay si impone, invece, nel match con Columbus (4-1 il finale per i Lightning).

I risultati della notte:

TAMPA BAY-COLUMBUS 3-1

VANCOUVER-OTTAWA 0-3

ST.LOUIS-COLORADO 2-4

DETROIT-DALLAS 7-3

WINNIPEG-TORONTO 3-5

PITTSBURGH-NEW JERSEY 5-1

NEW YORK-WASHINGTON 0-1 (SHOOTOUT)

FLORIDA-CAROLINA 2-4

BUFFALO-BOSTON 1-5



OMNISPORT | 23-04-2021 07:20