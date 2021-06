NHL: gara 4 agli Islanders, serie in parità

Prosegue lo spettacolo della post season NHL. I New York Islanders riescono ad imporsi in gara 4 (3-2 il finale() ai danni di Tampa Bay e a riportare la serie in perfetta parità (2-2, semifinale Stanley Cup).

Gli Islanders volano sul 3-0 (Bailey, Barzal e Martin). Reazione dei Lightning, in gol con Point e Johnson. Ci pensa Pulock, con giocate difensive da urlo, a regalare il successo a New York.

I risultati della notte:

NEW YORK ISLANDERS – TAMPA BAY LIGHTNING 3-2 (SERIE 2-2)

OMNISPORT | 20-06-2021 08:38