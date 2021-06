NHL: Montreal allunga, i Knights riaprono la serie

Due le partite in programma nella notte italiana per i quarti di finale della Stanley Cup 2021. A Montreal è bastato un solo gol, segnato da Tyler Toffoli nel secondo periodo, per vincere di misura il derby in trasferta sul campo dei Jets e allungare così la serie sul 2-0.

Combattutissima invece la sfida tra Vegas Golden Knights e Colorado Avalanche, che ha visto questi ultimi cedere per 3-2. I Knights riaprono quindi la serie, ora sul 2-1. Match con una raffica di emozioni e tanti gol scandinavi:

Vegas subito avanti con Karlsson, poi break degli Avalanche con Soderberg e Rantanen, quest’ultimo a segno in un terzo periodo spettacolare nel quale i Knights hanno poi piazzato la rimonta decisiva grazie alle reti di Marchessault e Paciorettyi.

I risultati:

Winnipeg Jets-Montreal Canadiens 0-1

Vegas Golden Knights-Colorado Avalanche 3-2



OMNISPORT | 05-06-2021 08:17