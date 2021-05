NHL: Montreal non si arrende: 3-3 con Toronto

Proseguono le emozioni nella post season NHL. Grande prova di forza di Montreal che riesce a portarsi a casa il sesto atto della serie con Toronto e forzare la serie a gara 7. Vittoria per i Canadians per 3-2 all’over-time. Decisivo il gol di Kotkaniemi.

Ottimo inizio di serie (secondo turno) per Boston che, in gara 1 contro i New York Islanders si impone con un secco 5-2. Serata da ricordare per Pastrnak, autore di una straordinaria tripletta.

I risultati della notte:

MONTREAL – TORONTO 3-2 OT (SERIE 3-3)

BOSTON – NEW YORK ISLANDERS 5-2 (SERIE 1-0)

OMNISPORT | 30-05-2021 08:57