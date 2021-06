NHL: successo all'overtime per Vegas in gara 4

Colpaccio dei Golden Knights che vincono in casa dei Canadiens. Gara 4 si conclude sul 2-1 per Vegas, dopo un overtime. Successo che riporta la serie (semifinale Stanley Cup) in perfetta parità (2-2).

Partita decisamente emozionante. Vantaggio di Montreal con Byron. Pareggio, nel terzo periodo, di McNabb. La partita la risolve, nel supplementare, un gol di Roy. Ottima prova di Lehner.

I risultati della notte:

MONTREAL CANADIENS – VEGAS GOLDEN KNIGHTS 1-2 OT (SERIE 2-2)

OMNISPORT | 21-06-2021 07:24