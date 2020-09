Tampa Bay ha vinto la Stanley Cup 2020. I Lightning si sono imposti in gara 6 (2-0 il finale), chiudendo la serie con i Dallas Stars sul 4-2 e festeggiando il secondo titolo della loro storia (la prima nel 2004).

Hedman è stato premiato come MVP dei play-off: “Ci vuole tanto impegno per stare nella bolla per 80 giorni o qualunque cosa sis stata ma ne è valsa la pena. Torniamo a casa con la coppa”, le sue parole riportate da ESPN.

OMNISPORT | 29-09-2020 07:40