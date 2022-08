Nicola "chiama" Iervolino: "Squadra in crescita, ma siamo incompleti"

14-08-2022 23:33

Meno di tre mesi dopo la festa salvezza, nonostante il crollo contro l’Udinese, la Salernitana ha ritrovato il pubblico dell’Arechi, ma i quasi 30000 spettatori presenti alla vigilia di Ferragosto non sono bastati per fermare la Roma di José Mourinho e Paulo Dybala, passata di misura grazie ad un gol nel primo tempo di Bryan Cristante.

Intervistato da Dazn al termine della partita il tecnico dei granata Davide Nicola ha promosso la prestazione della squadra, invocando l’arrivo di altri volti nuovi dal mercato:

“Abbiamo fatto un passo in avanti rispetto alla partita di Coppa Italia, per il momento sono soddisfatto perché ho visto una squadra ordinata giocare contro una forte, con giocatori che hanno vinto trofei. Qualche giocatore è arrivato pochi giorni fa, non abbiamo ancora una condizione ottimale e dobbiamo ancora fare qualcosa sul mercato. Mi è piaciuto lo spirito, la voglia di proporre gioco, prrò spiace perdere così perché avremmo potuto sfruttare meglio qualche ripartenza, siamo mancati nell’ultimo passaggio”.

“Vogliamo proporre un calcio propositivo e aggressivo, ma non fine a sé stesso, deve essere legato al gioco e poi ai punti. Sappiamo bene qual è il nostro obiettivo” ha concluso il tecnico torinese.