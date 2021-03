Nicola: "Dobbiamo trovare più equilibrio, la mentalità è quella giusta"

Davide Nicola ha commentato lo storico 3-2, da 0-2, contro il Sassuolo, che imita la leggendaria rimonta del derby del 1983 contro la Juventus.

“Partita rocambolesca? Sì per come si è svolta, anche se il primo tempo siamo stati noi un po’ polli sui due gol – ha detto Nicola -. Comunque non stavamo facendo male, Consigli già aveva fatto parate importanti, siamo riusciti a togliere il possesso palla al Sassuolo che in genere è una sua arma. Il punto è che questa squadra ha bisogno di credere maggiormente nelle qualità che ha e questo si può fare solo gettando il cuore oltre l’ostacolo e anche rischiando. Se non rischi in maniera calcolata diventa difficile vincere le partite. Io sono contento soprattutto per i ragazzi perché preparare una partita così praticamente in un giorno e mezzo e vederli poi attuare quello che si è studiato è importante: nel primo tempo l’hai fatto con meno convinzione, nel secondo te ne sei sbattuto e hai fatto meglio. Dobbiamo trovare equilibrio soprattutto nell’interpretazione della partita, ma abbiamo già la giusta mentalità”.

OMNISPORT | 17-03-2021 18:41