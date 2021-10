Nicolato: "Mai avuto dubbi sulla forza di Tonali"

Il ct dell’Italia Under 21 Paolo Nicolato ha elogiato Sandro Tonali, che si è preso il Milan e continua ad essere un pilastro dell’Under 21: “Non ho dubbi su questo ragazzo, la prima volta che ha vestito la maglia azzurra l’ha fatto con me nell’Under 18, quindi conosco lui e le sue qualità da molto tempo”.

“Devo fargli un complimento particolare perchè Sandro, che aveva già respirato il clima della Nazionale A, ha avuto la capacità non indifferente di rientrare poi in Under 21. Non è una cosa facile dal punto di vista emotivo e non è così scontato. Non ho nessun dubbio su di lui, è bravo, ha grande personalità ed è un ragazzo con cui mi lega anche un affetto particolare”.

Sugli impegni in arrivo: “La prima sarà una gara molto difficile. Giochiamo in Bosnia, contro una squadra molto quadrata e difficile, che ha pareggiato con la Svezia e ha perso immeritatamente con l’Irlanda. Una partita che sarà molto complicata, soprattutto perché è la prima delle due, contro una squadra molto ben organizzata e fisica, in un ambiente particolare. Contro la Svezia, che sulla carta è uno dei nostri maggiori competitor per il primo-secondo posto nel girone, vedremo – continua il tecnico – intanto pensiamo alla Bosnia, non c’è da rilassarsi”.

OMNISPORT | 04-10-2021 16:47