Niente accordo: L'MLB si ferma dopo 26 anni

02-12-2021 07:39

L’ultimo lockout risaliva al lontano 1995. Dopo 26 anni di baseball, l’MLB si ferma nuovamente. Niente accordo tra proprietari e sindacato giocatori, con l’inevitabile blocco.

“Nonostante i migliori sforzi della lega per concludere un accordo con il sindacato giocatori, non siamo stati in grado di proseguire la nostra storia di 26 anni di pace sindacale e raggiungere un accordo con la MLBPA prima della scadenza dell’attuale contratto”, le parole di Mandfred, commissario MLB, riportate da ESPN.

