Alejandro Valverde non parteciperà all'edizione 2019 del Giro d'Italia. La caduta del 28 aprile alla Liegi-Bastogne-Liegi, ha costretto il campione del mondo della Movistar a dare forfait.

"E' un peccato non poter prendere il via ad una grande corsa come il Giro, però devo prestare attenzione al fisico e recuperare al cento per cento per affrontare nel miglior modo possibile il resto della stagione", le sue parole su Twitter.

SPORTAL.IT | 03-05-2019 14:40