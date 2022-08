Niente Italia: Lo Celso torna al Villarreal

12-08-2022 16:44

Accostato nelle ultime settimane a Napoli, Fiorentina e Lazio, Giovani Lo Celso alla fine non giocherà in Italia nella prossima stagione sportiva.

Il giocatore del Tottenham è in procinto di fare ritorno al Villarreal: in giornata sosterrà le visite mediche con gli spagnoli, che lo hanno riacquistato dopo il prestito della scorsa stagione, sempre con diritto di riscatto. A riportarlo è Sky Sport.

Nazionale argentino, Lo Celso, 26 anni, non rientrava nei piani di Antonio Conte al Tottenham e pertanto sarà ben felice di tornare a giocare in Liga. Lo scorso anno l’allenatore del Submarino Amarillo, Unai Emery, ha istaurato un ottimo feeling con Lo Celso, che agiva solitamente da trequartista dietro l’unica punta, ben figurando anche nei match di Champions League, competizione che ha visto il Villareal protagonista nel 2021/22. Tuttavia, quest’anno la formazione iberica dovrà accontentarsi della Conference League. Sicuramente uno dei principali obiettivi stagionali per uno specialista di coppe europee come lo stesso Emery.

