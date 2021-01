Niente Juve per Scamacca: più probabile il ritorno al Sassuolo

Gianluca Scamacca si è riservato un ruolo da protagonista nel corso di questa sessione di calciomercato. L’ormai imminente arrivo di M’Baye Niang al Genoa (in prestito con diritto riscatto fissato a 10 milioni dal Rennes) sembra rendere più probabile la sua partenza, ma ad attenderlo non ci sarà la Juventus.

Sebbene nelle ultime settimane il suo nome sia stato accostato con insistenza a quello del club bianconero, secondo quanto riportato da ‘Sky’ con ogni probabilità la sua nuova destinazione sarà il Sassuolo, ovvero la società che detiene la proprietà del suo cartellino.

La Juve non ha infatti al momento preparato l’offera giusta per riuscire a far suo il talentuoso attaccante classe 1999, e comunque non vuole essere vincolata da un obbligo di riscatto, per tale motivo quindi il Sassuolo è pronto a trattenerlo e metterlo a disposizione di Roberto De Zerbi.

OMNISPORT | 28-01-2021 23:50