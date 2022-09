Niente Nazionale per Pellegrini e Politano, Mancini pesca i sostituti

20-09-2022 12:13

Altra tegola in casa azzurra, anzi per dirla tutta, doppia: dopo il forfait di Marco Verratti nella giornata di lunedì, anche Lorenzo Pellegrini e Matteo Politano sono costretti a lasciare il ritiro di Coverciano.

Gli ultimi esami strumentali hanno evidenziato guai fisici per entrambe, rendendoli indisponibili sia per l’impegno con l’Inghilterra di venerdì, sia per il match con l’Ungheria di lunedì prossimo. Pellegrini e Politano rientreranno in mattinata al club di appartenenza.

Se al posto di Verratti è stato chiamato Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo, il ct Mancini in questo caso ha invece scelto Salvatore Esposito della Spal (che era già in raduno con l’Under 21) e Manolo Gabbiadini, attaccante della Sampdoria.