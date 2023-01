Niente SuperG per Mikaela Shiffrin

13-01-2023 20:36

Niente SuperG di St.Anton per Mikaela Shiffrin: la sciatrice statunitense dopo la serie di vittorie consecutive nello slalom e nel Gigante non sarà al via delle gare veloci per prendere una pausa in vista del prossimo impegno di Cortina.

Probabile il doppio forfait per l’americana nel weekend in Austria: uno stop che aumenta le possibilità per Sofia Goggia e per Elena Curtoni, a caccia della Coppa del mondo di Specialità nella categoria. Attualmente la Curtoni è al comando nella classifica del Gigante davanti alla svizzera Corinne Suter.