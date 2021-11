Nikita Mazepin allontanato da una discoteca in Messico

09-11-2021 13:50

Nikita Mazepin, che si appresta a disputare al volante della sua Haas il Gran Premio del Brasile sul bellissimo circuito di Interlagos ed è già arrivato a San Paolo, non ha chiuso in un bel modo la sua avventura in Messico. Il russo infatti, già famoso per altri episodi turbolenti di cui è stato protagonista, è stato allontanato da una discoteca messicana nella quale si era recato per trascorrere la serata con gli altri due piloti Alexander Albon e George Russell. Forse Nikita, che è stato immortalato in un video dove discute a muso duro con gli addetti alla sicurezza del locale, voleva sfogare la sua rabbia per la strategia del team da lui giudicata totalmente sbagliata e penalizzante nei suoi confronti durante il Gran Premio di domenica sul circuito di Città del Messico…

OMNISPORT