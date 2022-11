19-11-2022 16:43

Il robot del tennis Novak Djokovic, non si ferma più e conquista la finale delle Nitto ATP Finals, il torneo dei maestri che premia i migliori tennisti dell’anno, battendo in semifinale l’americano Taylor Fritz grazie a due grandissimi tie-break. 7-6(5) 7-6(6) il punteggio finale in favore di Nole, che ora mette anche Roger Federer nel mirino.

L’elvetico ha infatti vinto ben sei volte il torneo dei maestri, mentre il Djoker è fermo a cinque. Djokovic affronterà il vincente di Ruud-Rublev, match in programma questa sera alle 21:00.

Nole vince al tie break il primo set dopo 55 minuti

I primi quattro game sono all’insegna dell’equilibrio, poi il serbo alza il ritmo con una sferzata stupenda prendendosi il break. Vantaggio però annullato dal miglior tennista degli Stati Uniti, che nel game successivo riporta il punteggio sul 3-3.

Sullo 0.30 per Nole nel settimo game è bravissimo Fritz a salvare il parziale recuperando egregiamente, e la situazione di parità porta il set al tie break, dove si rimane in parità fino al 5-5.

Il Djoker la decide sul 7-5 con un bellissimo dritto in corsa longilinea. È 7-6(5).

Nole più forte della fatica, anche il secondo set va al tie break

Non è più un ragazzino, Nole, vincitore di 21 Slam. La fatica del tie-break, al quale si uniscono i residui della “guerra” con Medvedev fanno si che l’inizio di set non sia così spettacolare, tanto da farsi strappare subito il servizio da Fritz.

Fritz gioca bene fino al 30-30 sul 5-4 a favore, quando manda una palla a rete e concede la rimonta al serbo, bravissimo a riprendersi e a portarsi sul 5-5.

Fritz annulla un match point sul 6-5 per Nole nel tie break, ma non può nulla sugli ultimi due grandissimi punti del serbo, che chiude 7-6(6) e si prende la finale.

