Nitto ATP Finals, Fritz: "Difficile rispondere al servizio di tutti su questo campo"

16-11-2022 14:00

È uscito sconfitto, ma dopo una battaglia, Taylor Fritz che ieri sera, alle Nitto ATP Finals di Torino, ha perso in tre set contro Casper Ruud.

L’americano, subentrato dopo il ritiro di Alcaraz, ha analizzato la sconfitta.

“Solitamente quando perdi, abbandoni. Ovviamente fa schifo aver perso il match, è stato molto tirato. Devo riorganizzarmi per tornare contro Felix e vincere, così passo il girone. Il vincitore passa. Ci saranno tanti colpi forti. Onestamente, come ogni partita su questo campo, si ridurrà a proteggere il tuo servizio, magari facendo in modo che succeda qualcosa nei game di risposta. Si tratterà davvero solo di tenere il servizio e giocare bene i game in battuta“

E poi: “Penso che al di là del primo game al servizio, ho servito abbastanza bene. Penso che nel secondo set, specialmente nel secondo set, stavo servendo davvero, davvero bene. Solo continuare così per tutta la partita è una delle cose davvero importanti. Immagino di essermi mosso in avanti, essere venuto a rete bene. Mi sarebbe piaciuto vedermi giocare un po’ meglio dalla linea di fondo“

Infine sul servizio: “Onestamente, su questo campo è davvero difficile rispondere al servizio più o meno di chiunque”