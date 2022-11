Nitto atp Finals, Nadal promette battaglia

12-11-2022 09:50

Iniziano domani, per il secondo anno di seguito a Torino, le NITTO Atp Finals, ultimo atto della stagione tennistiche. Tante le incognite tra assenze, su tutti Alcaraz e condizioni fisiche non ottimali.

Dubbi anche su quali possano essere le reali condizioni di Nadal che comunque ha promesso battaglia: “Se pensassi di non avere possibilità di fare qualcosa di importante qui, non sarei venuto. A Parigi non giocavo match da molto tempo e avevo un piccolo problema allo stomaco. Alla fine del terzo set avevo mal di stomaco, ho vomitato nelle ore successive. Una brutta giornata e poi sono riuscito ad allenarmi di nuovo normalmente”

E sulla prossima stagione: “Durante la stagione ho avuto due infortuni agli addominali, a Wimbledon e la settimana prima dello US Open, per cui ho dovuto modificare il servizio e ciò non mi permette di competere al massimo. Mi piacerebbe avere più continuità il prossimo anno, passare più tempo giocando e allenandomi”.