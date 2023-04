Vicino l'accordo automatico per il prossimo anno per l'ex centrocampista della Juventus, ma si punta al raddoppio

08-04-2023 11:32

Forse il gallese Aaron Ramsey, dopo gli sfortunati anni alla Juventus costellati dai tanti infortuni e da un rendimento non sufficiente, ha trovato casa. Il centrocampista gallese, in Francia con il Nizza, quest’anno ha giocato con regolarità, disputando 28 partite e segnando un gol. Il club ora vorrebbe ricompensare il giocatore con un accordo biennale, in accordo con l’entourage. Lo scrive l‘Equipe. Il rinnovo automatico è invece a un passo per via delle presenze. Ramsey è anche diventato capitano della sua Nazionale, il Galles, dopo l’addio di Gareth Bale. Era stato leader della selezione gallese già dieci anni e mezzo fa.