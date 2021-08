No a Adli, Corona, Messias: i milanisti scelgono il trequartista

Stringe il tempo per il Milan, la fine della sessione estiva del calciomercato si avvicina e dopo aver chiuso la trattativa Bakayoko Paolo Maldini deve risolvere l’ultimo problema relativo alla campagna acquisti rossonera: la sostituzione di Hakan Calhanoglu.

Brahim Diaz ha indossato la maglia numero 10 e ha esordito alla grande in campionato, col gol partita a Marassi contro la Sampdoria, tuttavia il Milan resta convinto della necessità di prendere un altro trequartista, magari in grado di agire sia in posizione centrale che sulla destra.

Faivre ultima soluzione per la trequarti

Tanti i nomi che sono stati accostati ai rossoneri: dal talento francese Adli al messicano del Porto Corona fino a Junior Messias, brasiliano rivelazione del Crotone nella scorsa serie A. I milanisti non appaiono del tutto convinti di nessuno di loro, mentre c’è un nome che – almeno sui social – sembra unire il tifo rossonero: Romain Faivre.

Mancino classe ’98 del Brest, Faivre ha firmato 6 gol e 5 assist nella scorsa Ligue 1, ma ha un contratto ancora lungo con il club francese (scadenza 2025). Per prenderlo Maldini dovrebbe versare tra i 13 e i 15 milioni di euro, una somma piuttosto alta ma che, secondo i milanisti, sarebbe ben spesa.

I milanisti scelgono il giovane francese

“Velocità di pensiero e dribbling ubriacante, sono stato colpito da questo talento. Certo in Italia non sarà semplice come in Francia ma la classe c’è… speriamo di riuscire a prenderlo”, scrive su Facebook Gianluca.

Isidoro concorda: “Secondo me il migliore tra i nomi fatti fino ad ora”. “Dribbling, punizioni… se non è questo il profilo per noi non proprio cosa stiano cercando…”, aggiunge Peter.

“Per me Faivre è meglio di Corona, un po’ troppo dribblomane”, commenta Mario. “Se cincischiano anche su questo e se lo lasciano scappare per due spicci c’è da organizzarsi per una class action, sarebbe troppo”, protesta Enrico.

SPORTEVAI | 27-08-2021 11:50