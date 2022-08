19-08-2022 18:00

Sondaggi per la corsia destra del Monza. Adriano Galliani guarda in Italia e al di fuori dei confini nazionali a caccia di un nuovo terzino da poter regalare a Stroppa e visto il rinnovo di Mazzocchi con la Salernitana il club brianzolo deve virare su nuovi profili. L’ultimo nome accostato al Monza è quello del calciatore rumeno Andrei Ratiu, di proprietà dell’Huesca.

Sondato anche da Sassuolo e Udinese, Ratiu (classe 1998) è passato da poco all’Huesca dopo aver giocato per molti anni nella trafila del Villareal che, dopo una stagione in prestito in Olanda, ha deciso di cederlo sempre in Spagna, inserendo però nel contratto un diritto di recompra che il Sottomarino Giallo potrebbe esercitare nelle prossime ore. A quel punto il Villareal potrebbe girare in prestito Ratiu altrove, con il Monza attualmente in pole per poter usufruire delle prestazioni del calciatore rumeno che si è messo in mostra nella passata stagione nella Serie B spagnola.

