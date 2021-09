E’ terminata in parità la sfida dell’Arechi tra Salernitana e Verona, valida per la quinta giornata deal campionato di Serie A: l’Hellas, in vantaggio per 2-0 grazie alla doppietta dell’ex Fiorentina Kalinic al 7′ e al 29′, ha subito la rimonta dei campani, firmata da Gondo e Gagliolo.

In classifica la squadra di Castori resta ultima ma conquista il primo punto, mentre il Verona di Igor Tudor sale così è a quota 4 punti.

22-09-2021