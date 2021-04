Non è serio l'infortunio di Bianca Andreescu, Kiki Bertens dà forfait a Charleston

Non sembra serio l’infortunio di Bianca Andreescu, la canadese appena risalita al numero 6 del ranking WTA ma costretta a ritirarsi nella finale del 1000 di Miami contro la numero 1 del mondo per un problema alla caviglia destra. Lo ha annunciato lei stessa sui social network, precisando però che non potrà giocare l’incontro di playoff di Billie Jean King Cup tra Canada e Serbia del 16 e 17 aprile, ma che tornerà molto presto in campo.

Kiki Bertens è invece stata costretta a cancellarsi dal WTA di Charleston di questa settimana, dove sarebbe stata testa di serie numero 4, per un problema alla gamba sinistra. Dopo il Roland Garros l’olandese numero 10 del mondo si è operata al tendine d’Achille e una volta tornata nel circuito ha perso tre volte al primo turno a Doha, Dubai e Miami.

OMNISPORT | 06-04-2021 14:21