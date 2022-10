17-10-2022 17:45

Non si placa il clamore mediatico attorno al caso di Paola Egonu. La giocatrice simbolo della pallavolo e della Nazionale italiana ha minacciato di lasciare o comunque di prendersi una pausa dalla maglia azzurra. L’azzurra arriva da un periodo stancante e stressante e necessita, come spiegato, di prendersi un momento di stop che però non dovrebbe corrispondere a un addio definitivo alla squadra di Mazzanti.

Tutti dalla parte di Paola Egonu: la telefonata con Giovanni Malagò

Continuano così le reazioni sulla vicenda e tanti stanno cercando di esprimere solidarietà, soprattutto dopo le insinuazioni razziste sulla sua nazionalità. Dopo la chiamata con il Presidente del Consiglio Mario Draghi, avvenuta nella giornata di ieri, oggi, 17 ottobre è toccato al numero uno del Coni, Giovanni Malagò. A darne notizie l’Ansa: Malagò avrebbe invitato l’azzurra a non prendere decisioni affrettate e poi:

«Ti siamo accanto, ci vediamo al rientro dalle tue meritate vacanze».

Il Presidente del Comitato Olimpico sarebbe anche disposto ad andare in Turchia per parlare con la campionessa ex Imoco.

Il mondo della politica e non solo dalla parte della Egonu

Fatta eccezione per un tweet di Mario Adinolfi, tutto il mondo della politica ha voluto mandare un messaggio di solidarietà all’opposto italiano. Puntale anche il sostegno Fipav e del presidente Giuseppe Mandredi che ad Ansa ha ribadito: “Paola veniva da sei mesi di ritiro, era normale che fosse stressata. Adesso ci calmiamo tutti, la prossima convocazione è ad aprile 2023 e non ho motivo di pensare che lei non ci sarà: tra l’altro, la pallavolo propone integrazione piena altro che razzismo“. Poi sia Letta che Giuseppe Conte hanno mandato un abbraccio alla giocatrice.

Su Twitter il leader dei 5 stelle ha scritto: “Solidarietà a Paola Egonu, orgoglio italiano, fuoriclasse dentro e fuori il campo di volley. Le becere parole che le sono state rivolte non qualificano lei ma gli squallidi individui che le hanno pronunciate. Il Movimento 5 Stelle e tutta Italia sono dalla tua parte, avanti Paola!”. Sempre sulla stessa piattaforma anche Salvini si è espresso: ” Un abbraccio più forte a Paola Egonu, campionessa in campo e fuori, cui auguriamo ancora tante vittorie col Tricolore sul petto”. Nel mondo dello sport presente anche il sostegno del Milan: “Siamo orgogliosi di chi, come Paola Egonu e le Azzurre della pallavolo, rappresenta l’Italia con lealtà e dedizione, in campo e fuori, nelle vittorie e nelle sconfitte”.

Il futuro di Paola Egonu

Il futuro, almeno con la maglia azzurra è più incerto che mai. Ora, però l’italiana, nata a Padova vivrà la sua prima stagione lontano dall’Italia e dalla Lega Pallavolo Femminile. L’italiana giocherà infatti al Vakifbank di Istanbul squadra favorita per la vittoria del campionato e della Champions League guida dall0’taliano Giovannni Guidetti. Egonu prenderà il posto di Isabelle Haak che a sua volta ha preso il posto della padovana a Conegliano.