Non solo Atalanta: piomba un altro Club su Pinamonti

Nel calciomercato i colpi di scena non mancano e potrebbe benissimo essere questo il caso che se ne verifichi uno. L’Atalanta è da tempo la destinazione preferita, ma nelle ultime ore il Sassuolo ha alzato la posta per arrivare ad Andrea Pinamonti.

I neroverdi, con la possibile cessione di Raspadori al Napoli, sono pronti a sfidare apertamente l’Atalanta per assicurarsi le prestazioni della punta classe 1999. Gli emiliani avrebbero alzato l’offerta al giocatore, secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb, mentre per il cartellino sarebbero pronti quei 20 milioni di euro da sempre richiesti dal club nerazzurro per la cessione. L’Atalanta finora ha provato a giocare al ribasso, ma ora le carte in gioco sono cambiate. Per Pinamonti il Sassuolo fa sul serio.

Con entrambe le società, l’Inter punta a inserire comunque l’opzione di ricompra sull’attaccante, che nelle scorse settimane di mercato era stato corteggiato pure da Monza e Salernitana.

