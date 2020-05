Non solo Mertens: tifosi Napoli sognano due colpi super

Sono bastate poche ore per passare dalla preoccupazione all’ottimismo. Nel pomeriggio di ieri sono filtrate le voci relative a un significativo riavvicinamento tra il Napoli e Dries Mertens, preludio al sospirato rinnovo di contratto che dovrebbe essere perfezionato a breve. In serata, poi, si sono materializzati altri clamorosi ‘rumors’.

Niente Inter per “Ciro”

La permanenza di Mertens, anzitutto. Niente Inter per il belga, nessun trasloco a Milano con tanto di cambio di soprannome – da Ciro ad Ambrogio – ipotizzato da qualcuno. Alla fine il folletto fiammingo ha scelto Napoli, convinto dalla nuova offerta di De Laurentiis e, soprattutto, dall’affetto dei tifosi. Gli stessi che si sono commossi nel vederlo regalare la sua maglia a Umberto, il ragazzo bullizzato da alcuni compagni diventato protagonista suo malgrado di un video diventato virale on line (anche Insigne ha fatto lo stesso: maglia recapitata direttamente a casa del 13enne).

Napoli, clamoroso annuncio di Venerato

Neppure il tempo di festeggiare il prolungamento del contratto di Mertens, che Ciro Venerato ha sganciato un’altra “bomba”. Il giornalista Rai ha dato notizia di un clamoroso sondaggio del Napoli per un pezzo da novanta: “Ci metto la faccia, il Napoli ha chiamato Aguero“, ha rivelato Venerato in collegamento con Tv Luna. “Il giocatore guadagna 13 milioni di euro lordi, l’offerta del Napoli fatta al fratello-agente e al giocatore è di 10 milioni all’anno per quattro anni. Grazie al decreto crescita Aguero intascherebbe 7,5 milioni netti”.

Napoli scatenato: il Tweet di Pistocchi

Finita? Non ancora. Anche Maurizio Pistocchi ha dato notizia di un possibile colpo in entrata del club partenopeo attraverso un messaggio sul suo account Twitter: “Il Napoli ha presentato una offerta da 25 milioni di euro al Gremio per il cartellino di Everton Soares (96) attaccante esterno di piede destro. Secondo nostre informazioni, proposta accettata”.

Napoli, le altre trattative

Insomma, un Napoli pigliatutto con una serie di operazioni a sensazione che potrebbero rendere la squadra di Gattuso ancora più competitiva in vista della prossima stagione. Nel frattempo, si segue sempre con interesse un altro giocatore finito nei radar azzurri, l’iraniano Azmoun dello Zenit San Pietroburgo (classe 1995): secondo quanto riferito dall’esperto di mercato di Sportitalia, Alfredo Pedullà, e dal giornalista-tifoso Carlo Alvino, De Laurentiis potrebbe spingersi fino a 50 milioni di euro per acquistare il suo cartellino.

Mercato Napoli, le reazioni dei tifosi

Il nome di Aguero suscita speranze ma anche ironie tra i sostenitori partenopei. “In una sola serata abbiamo rinnovato Mertens, chiuso per Everton e avvicinato Aguero: dov’è la fregatura?”, si chiede Pasquale. “Mamma mia Aguero…ho cercato di rimanere sobrio negli ultimi giorni, ma evidentemente non ci sono riuscito”, sogna Gennaro. Anche Everton stuzzica i fan del Ciuccio, come Marco: “Speriamo… è davvero forte. Lei è troppo serio per annunciare un accordo solo per i like…incrociamo le dita”, si rivolge a Pistocchi. “Vede la porta, non vuole impostare la manovra ma rifinirla, e visto che oggi gli esterni offensivo segnano più delle prime punte e noi abbiamo questa pecca, sarebbe ottimo”, sentenzia Vincenzo.

SPORTEVAI | 19-05-2020 09:11