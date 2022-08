Non solo Monza: le neopromosse Cremonese e Lecce si rinforzano

11-08-2022 21:24

Il faraonico mercato del Monza non è ancora vicino alla fine: nella giornata di oggi è stato ufficializzato l’ex Udinese Pablo Marì per la difesa, mentre nella giornata di domani sono previste le visite mediche per Andrea Petagna, che sarebbe il 13° acquisto (!) del mercato estivo brianzolo, orchestrato sapientemente da Adriano Galliani. Inoltre, anche per Andrea Rovella si potrebbe chiudere nelle prossime ore.

Tuttavia, anche Lecce e Cremonese – le altre due neopromosse – non sono rimaste a guardare, pur disponendo di budget nettamente minori rispetto a quello del club presieduto da Silvio Berlusconi.

I lombardi nelle ultime ore hanno piazzato un tris di stranieri da tenere in considerazione: Cyriel Dessers – capocannoniere della Conference League 2021/22 – dal Genk, Luka Lochoshvili dal Wolfsberger e Gonzalo Escalante dalla Lazio. Inoltre, la Cremonese aspetta sempre una risposta del Napoli per il ritorno in prestito di Gianluca Gaetano e intende prendere un altro giocatore in mezzo al campo: il nome più caldo è quello di Dario Saric, bosniaco dell’Ascoli.

Per quanto riguarda il Lecce, la priorità assoluta è prendere due difensori centrali, più un centrocampista. Per la retroguardia l’arrivo del turco Mert Cetin dall’Hellas Verona non è sufficiente come rinforzo. Edoardo Goldaniga del Cagliari è il nome seguito con maggior attenzione, insieme a Davide Bettella, in uscita proprio dal Monza. A centrocampo ancora rimangono oscuri invece i profili che Pantaleo Corvino sta valutando in seguito all’approdo in Salento di Kristoffer Askildsen dalla Sampdoria. Quel che è sicuro è che, con un direttore sportivo come l’ex Viola, non sono da escludere sorprese.

