Non solo Sarri, ADL punta tre tecnici esperti e divide i tifosi

Chi succederà a Rino Gattuso sulla panchina del Napoli? Mentre la squadra azzurra spera di centrare la qualificazione alla Champions League, i tifosi si interrogano sul nome del prossimo allenatore.

Tre nomi oltre a Sarri per il post-Gattuso

La tifoseria partenopea è spaccata sull’eventuale ritorno di Maurizio Sarri, il cui nome ha preso quota negli ultimi giorni, ma secondo quanto riportato oggi dal Corriere dello Sport, Aurelio De Laurentiis avrebbe due alternative al tecnico toscano se il Napoli dovesse farcela a centrare il quarto posto: Max Allegri, attualmente senza squadra, e Paulo Fonseca, tecnico che a fine stagione potrebbe lasciare la Roma.

Ai due nomi citati dal Corsport se ne aggiunge un terzo, quello di Simone Inzaghi, il cui contratto con la Lazio scadrà il prossimo 30 giugno: le parti, al momento, hanno messo in pausa la trattativa per il rinnovo.

Parliamo di tre allenatori già affermati ad alto livello, che approderebbero a Napoli però solo in caso di qualificazione alla Champions League. I loro nomi bastano ai tifosi, però, per scatenare il dibattito sui social network.

I tifosi si dividono

“Non ho capito perché eventualmente Fonseca dovrebbe lasciare la Roma per venire da noi”, si domanda Harry. E Gianluca risponde: “Comunque vada la sua avventura a Roma è terminata. Non sarebbe male…”.

“A me sinceramente. Allegri non piace alla Juve vincono tutti”, scrive Pietro, ma Raffaele risponde a tono: “Cosa doveva fare Allegri più di ciò che ha fatto?”. “È un allenatore sopravvalutato e di molto”, si inserisce Bruno.

Per Raffaele il problema è un altro e riguarda la rosa: “Se non si prendono 4/5 calciatori di livello può venire pure il padreterno, non cambia niente”. “Fonseca meglio di Allegri – commenta Maurizio -, che fece schifo da calciatore a Napoli e preferirei non vederlo da allenatore. Su Inzaghi pure ho qualche dubbio. Comunque, se queste cose dipendono dalla qualificazione Champions…. mi sa che resta Gattuso”.

SPORTEVAI | 19-03-2021 11:25