Novak Djokovic diventa un caso politico: il vaccino, Jelena e il padre

In questa vicenda che, dal piano sportivo si è prepotentemente collocata su quello politico, appare inequivocabile l’indirizzo che il governo australiano ha tenuto a imprimere all’intero pasticciaccio Djokovic.

La questione del visto, l’esenzione vaccinale misteriosa da parte dell’organizzazione dell’Australian Open a cui – durante l’interrogatorio – non ha saputo dare risposta e giustificazione precisa lo stesso numero uno del tennis ha del grottesco, ma altrettanta fermezza nel veicolare messaggi univoci rispetto all’emergenza scaturita dal Covid.

Djokovic, la replica del governo australiano e i rischi

“Novak Djokovic non è detenuto. Può lasciare il paese quando vuole e la polizia di frontiera farà di tutto per agevolare la sua partenza”,

sono le parola pronunciate della ministra degli interni australiano Karen Andrew, che ha anche confermato le indagini sul visto di almeno altri due “individui” che avrebbero un visto irregolare.

A Djokovic non brucia solo l’incertezza rispetto alla possibilità di gareggiare, stroncando così sul nascere la corsa alla vittoria del Grande Slam e rischiando anche il primato nel ranking ATP. Nole, sicuro di aver con l’esenzione medica da parte dell’organizzazione degli Open ottenuto un “condotto”, secondo la legge australiana potrebbe essere destinatario di una sanzione ancora più esplicativa della linea del governo australiano.

In Australia, infatti, chi viene trovato con visto irregolare rischia tre anni di “squalifica”, ovvero di non poter entrare in territorio australiano.

Quindi, da un lato ci sono le conseguenze immediate sul piano sportivo, dall’altro quello che potrebbe causare questo braccio di ferro per gli anni a venire.

Djokovic nell’hotel riservato agli immigrati

Intanto i media australiani e le agenzie fotografiche stanno riportando quanto si è innescato attorno alla struttura dove è stato trasferito Nole. Manifestazioni, ammiratori radunati sotto il Park Hotel di Melbourne, dove si trova il campione serbo con altri immigrati irregolari; la richiesta di Djokovic di spostarsi in un luogo in cui possa allenarsi nel caso la situazione si risolvesse a suo favore, è stata negata.

Djokovic, la moglie Jelena rompe il silenzio sui social

Dalla sua, la moglie di Novak, Jelena ha espresso la propria posizione sui social in un messaggio in inglese e in serbo nel giorno in cui gli ortodossi festeggiano il loro Natale:

“Grazie a tutti voi che state facendo sentire l’amore per mio marito. Sto cercando di respirare profondamente per mantenere la calma e cercare di comprendere quello che sta accadendo. Credo che l’unica legge che tutti debbano rispettare, attraverso qualunque confine, sia quella dell’amore e del rispetto per gli esseri umani. Amore e perdono non sono mai un errore ma una grande forza”.

Un messaggio che si somma alle dichiarazioni, molto caricate, dei genitori di Nole Djokovic paragonato dal padre a Gesù e dalla mamma descritto come un prigioniero. Il campione serbo non è certo in un resort, ma in un luogo che accoglie rifugiati e richiedenti asilo, senza confort e uno spazio adatto ai suoi allenamenti come denunciato dalla madre:

“Mio figlio è tenuto prigioniero in un posto sporco, pieno di insetti. Non riesce a dormire, il cibo è terribile. Non è giusto, non è umano”.

La protesta dei genitori di Djokovic

Decisamente più evocativi i paragoni del padre del serbo, Srdjan, che aveva tratteggiato la figura di Djokovic “E’ diventato il simbolo e il leader del mondo libero, un mondo di nazioni e persone povere e oppresse”, le sue parole ai media russi.

“Potranno incarcerarlo stasera, incatenarlo domani, ma la verità è come l’acqua, perché trova sempre la sua strada. Novak è lo Spartacus del nuovo mondo che non tollera l’ingiustizia, il colonialismo e l’ipocrisia”, ha dichiarato.

A Belgrado, poi, ha convocato una conferenza stampa disegnando una triangolazione perfetta, includendo una simbologia religiosa e attribuendo a Nole un valore simbolico, una sorta di perseguitato a livello sportivo e politico per scelte di libertà accantonando il rifiuto della vaccinazione e la violazione sulle normative relative al visto, previsto per entrare in Australia.

“Gesù è stato crocifisso, ha sopportato ed è ancora vivo in mezzo a noi! Allo stesso modo, cercano di crocifiggere Novak e di gettarlo in ginocchio”.

Djokovic, l’intervento del presidente serbo

Espressioni dal potere simbolico innegabile e che hanno già sbloccato l’intervento del presidente serbo Aleksandar Vucic, il quale ha implicitamente dato sostegno al campione serbo che attende per lunedì la risposta sul proprio ricorso.

“Ho appena parlato al telefono con Novak – scrive il Presidente della Repubblica di Serbia su Instagram – e gli ho detto che tutta la Serbia è con lui e che le nostre autorità prenderanno tutte le misure per fermare il maltrattamento al miglior tennista del mondo nel più breve tempo possibile”.

