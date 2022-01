Si conclude la telenovela Djokovic: il serbo massacrato dai social

16-01-2022 09:15

Una telenovela durata quasi due settimana fatta di parole, di atti legali e soprattutto di tante polemiche. Ma alla fine Novak Djokovic non è riuscito a vincere la sua battaglia. Il tennista serbo non parteciperà alla prossima edizione degli Australian Open perché è stato espulso con effetto immediato dal paese.

Djokovic: arriva la decisione definitiva

La decisione sul destino del giocatore a meno di 24 ore dall’Australian Open arriva da un tribunale federale (composto da tre giudici) che ha deciso per respingere all’unanimità il giocatore, annullando il visto di ingresso. Il numero uno del mondo non potrà partecipare allo Slam che ha vinto già nove volte e rischia di non poter più entrare in Australia per almeno tre anni. Il commento del campione è stato laconico: “Mi prenderò del tempo per riposare prima di fare altre dichiarazioni”.

Al posto di Nole nel tabellone principale del torneo fa il suo ingresso un giocatore italiano, Salvatore Caruso, che era stato sconfitto nel corso delle qualificazioni. Il 29enne siciliano è attualmente il numero 150 del mondo.

Djokovic massacrato dai social

Per molti quella di Djokovic non è solo una sconfitta nei confronti delle autorità australiane, ma una grande debacle personale e sul piano dell’immagine. Nel corso degli ultimi giorni il campione serbo ha perso l’appoggio di tantissimi tifosi ed ora si trova a fare i conti con un danno d’immagine che sarà peggiore di quello di non poter partecipare al torneo. La battuta più usata sui social è: “Sembra che il covid oltre al gusto e all’olfatto, faccia perdere anche il visto”.

Ma i commenti dei tifosi sono decisamente più severi: “Tutto il circo è durato fin troppo – scrive Giuseppe – Dovevano cacciarlo via subito con un multane da 10 milioni di euro, da dare in beneficenza”. E ancora: “L’Australia ha aspettato che il mondo si svegliasse per mettere la parola fine a uno dei processi mediatici più controversi della storia. Un segnale che va ben oltre lo sport”. Anche Michele si scaglia contro il serbo: “La superbia e la megalomania rendono ciechi e stolti. Nole mi ha proprio deluso”.

