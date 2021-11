Novak Djokovic fa coraggio a Berrettini

15-11-2021 13:10

A poche ore dal proprio debutto nelle Atp Finals 2021 contro Casper Ruud, Novak Djokovic non ha voluto far mancare il proprio supporto psicologico a Matteo Berrettini, costretto al ritiro dal match contro Zverev a causa di un infortunio ai muscoli addominali che rischia di compromettere la continuazione del torneo per il tennista romano.

Il numero uno del mondo ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una Story che riprende la foto di Berrettini in lacrime sul cemento del Pala Alpitour, con una toccante scritta rigorosamente in italiano, “Sii forte Matteo”, attraverso la quale Djokovic ha voluto trasmettere la propria vicinanza all’avversario dell’ultima finale di Wimbledon.

Djokovic è peraltro reduce da una serata molto movimentata, avendo assistito dalla propria camera di albergo di Torino alla partita che la nazionale di calcio della Serbia ha giocato e vinto in Portogallo, guadagnandosi la qualificazione diretta al Mondiale 2022, evento che Nole ha celebrato con “vistosi” festeggiamenti, anche questi rigorosamente ripresi sui propri canali social.

OMNISPORT